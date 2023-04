Trolli: Fruchtgummis mit Hanf

Amsterdam lässt grüßen. Sowohl im Verpackungsdesign als auch im Geschmack stellen die neuen Fruchtgummis "Cannabites" eine Hommage an die Trend-Stadt dar.

Hanf für Süßsaures

Sweetie 2023

Fruchtig, süß und sauer, das sind die charakteristischen Fruchtgummis, die beim ersten Biss die Gesichtszüge entgleisen lassen können. Nun bekommen Fans der sauer zuckrigen Süßigkeiten ein wohl eher unkonventionelles Neuprodukt angeboten. Anlässlich des regelrechten "Green-Rush" der Generation Z bringt die Marke Trolli Hanf in Snackform auf den Markt. Cannabites heißt der aktuelle Naschspaß, der sich vor allem an die moderne junge Zielgruppe richtet, wie es in einer Aussendung heißt.Die neuen Trolli Cannabites, die vermutlich auch so manchem Hippie das Herz aufgehen lassen, gibt es in den Geschmacksrichtungen Hanf-Mate und Hanf-Basilikum im 150g Beutel. Echter Hanfsamen- und Mate-Extrakt, sowie ausschließlich natürliche Farben, Aromen und eine weiche Textur sollen für ein authentisch-leckeres Geschmackserlebnis sorgen. Die in Hanfblattform und Snackgröße hergestellten Produkte sind in drei Grüntönen gehalten. Das Verpackungsdesign soll eine grafische Anlehnung an Coffee-Shops in Amsterdam und den Hamburger Rotlichtbezirk darstellen.Für diese Idee erhielt "Cannabites" den Sweetie 2023. Diese Auszeichnung wird traditionellerweise auf der ISM von der Rundschau für den Lebensmittelhandel und einer Jury aus Handel, Industrie sowie Food-Bloggern vergeben. "Die außergewöhnliche Aromen-Kombi mit Basilikum und Mate setzt dem tollen Hanfgeschmack die Sweetie-Krone auf", urteilte die Fachjury. Mit dem Rollout des 2021 unter dem Motto "Let the fun win" gestarteten Markenrelaunch verzeichnet Trolli inzwischen um 12,6 Prozent Umsatzwachstum in 2022. Das sei ein mehr als doppelt so starkes Wachstum als der Markt, lässt das Unternehmen wissen (Quelle IRI, Jan-Dez, 2022).