TSC: Milka Schoko Snack im Osternest

Nach der Winteredition setzt The Chilled Snack Company (TSC) nun auch zu Ostern mit dem Milka Schoko Snack süße Impulse im Kühlregal.

Ab sofort stellt TSC für den Handel die neue tiefgekühlte Milka Schoko Snack Osteredition bereit. Als besonderes Goodie erhält man beim Kauf von drei 6er-Kartonboxen (je 192 g) einen streng limitierten Milka Osterbeutel, der sich auch gut als Ostergeschenk eignet, so lange der Vorrat reicht, gratis dazu. Damit sollen on-top Verkäufe garantiert sein. Begleitet wird die Promotion von einer entsprechenden Social Media Kampagne.Mit 36 Prozent zarter Milka Alpenmilch Schokolade weist der Milka Schoko Snack den höchsten Schokoladenanteil von allen gekühlten Milchsnacks auf. Für den feinen Geschmack sorgen außerdem 28 Prozent frische Vollmilch und zwei Schichten luftig-leichtes Kakaobiskuit. Nach dem Launch vor gut einem Jahr ist der kühle Snack mittlerweile in 20 europäischen Ländern erhältlich und wurde in Österreich zum Top Produkt 2019 (Kategorie Molkereiprodukte/Desserts) gewählt.