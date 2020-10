TSC: Auf die Piste mit Anna Veith

TSC startet mit einer aufmerksamkeitsstarken On-Pack Promotion in den Winter.

Ab Anfang November gibt es den beliebten Milka Schoko Snack als Gewinnspiel-Edition in Kooperation mit Anna Veith, bei dem es einen einwöchigen Familien-Winterurlaub im Hotel der Familie Veith zu gewinnen gibt. Neben einer entspannten Woche im Arx Boutiquehotel in Schladming, dürfen die Gewinner mit der Olympiasiegerin, dreifachen Weltmeisterin und zweifachen Weltcup-Gesamtsiegerin sogar gemeinsam auf die Piste. TSC geht aufgrund des Gewinnspiels von vermehrten Impulskäufen und Zusatzumsätzen aus. Die Gewinnspiel-Mechanik ist dabei einfach: Milka Schoko Snack Multi-Pack kaufen, den Kassabon auf www.schokosnack.com hochladen und mit etwas Glück gewinnen. Neben dem Packaging wird die Milka Schoko Snack Winter Promotion von einer reichweitenstarken Kampagne über Onlinekanäle und am POS begleitet.