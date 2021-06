Unilever: 30 Jahre Cookie Dough

Die ersten und beliebten Keksteigstückchen im Eis von Ben & Jerry’s feiern einen runden Geburtstag - mit neuen Sorte in Österreich.

Ben&Jerry's: 30 Jahre Cookie Dough

Unilever 1/7 Teilen Unilever 2/7 Teilen Unilever 3/7 Teilen Unilever 4/7 Teilen Unilever 5/7 Teilen Unilever 6/7 Teilen Unilever 7/7 Teilen

Vor 30 Jahren waren Ben & Jerry’s-Gründer Ben Cohen und Jerry Greenfield die ersten, die den Keksteig in Stücke schnitten und ins Eis brachten und damit einen regelrechten Hype ausgelöst haben. Sean Greenwood, PR Director von Ben & Jerry’s, erzählt, dass die Inspiration durch einen Kunden kam, der sich im Ben & Jerry’s Scoop Shop in Burlington/Vermont Keksteig im Eis wünschte. Ben & Jerry’s setzten das erstmal in Vermont um, und fertigten damals alles noch von Hand an. Das Verfahren und die Rezeptur wurden nach und nach optimiert - schließlich sollte die Masse nicht verklumpen oder nach unten sinken. Mittlerweile ist Cookie Dough in aller Munde und es gibt es ganze Reihe von Ben & Jerry’s Sorten, die vom Keksteig beeinflusst und inspiriert wurden, sogar eine vegane Version im großen Becher ist erhältlich.Die neueste Ergänzung in der Range ist das Ben & Jerry’s Dough-ble Chocolate Cookie Dough Twist mit Fairtrade-Schokoladen-Eiscreme sowie einem gewirbelten Kern aus Schokoladenkeksteig und Schokoladenstückchen. Cookie Dough ist darüber hinaus Bestandteil des ersten Ben & Jerry’s am Stil, dem Ben & Jerry’s Cookie Dough Peace Pop, das heuer ebenfalls neu auf den Markt gekommen. Es besteht aus einer Cookie-Dough-Eiscreme in Peace-Zeichen-Form mit einem Kern aus weichem Keksteig mit einer buttrig süß-salzigen Note. Für alle, die Keksteig einfach mal so snacken möchte, gibt es die Ben & Jerry’s snackable Dough Chunks, als Chocolate Chip Cookie Dough Chunks und als Salted Caramel Cookie Dough Chunks.Zwar nicht Cookie Dough, aber dennoch neu ist die von der Netflix-Serie 'Nailed it!' inspirierte limited Edition Ben & Jerry’s Chip Happens, eine Schokoladen-Eiscreme mit kakaohaltigen Chunks und einem knusprigen Kartoffelchips-Swirl. Netflix & Chilll’d ist darüber hinaus nun als Non-Dairy-Variante erhältlich.