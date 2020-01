Mit Netflix & Chill'd" machen der Streamingdienst und der Eishersteller gemeinsame Sache.

Als wäre die Kombination aus Film und einem Becher Eis nicht ohnehin schon ein unschlagbares Duo, machen es Netflix und Ben & Jerry's jetzt offiziell und bringen zusammen einen original Flavor auf den Markt. Das neue Eis heißt "Netflix & Chill'd" und soll so sorgfältig zusammengestellt sein, wie eine persönliche Netflix Watchlist. In den Hauptrollen zu sehen sind Erdnussbutter-Eiscreme, süße und salzige Brezel-Swirls und jede Menge Fudge Brownies.Eine Weltpremiere ist auch, dass Ben & Jerry's zum ersten Mal eine Sorte zeitgleich auf der ganzen Welt launcht. Das neue Eis ist in Österreich, Frankreich, den USA, Australien, Brasilien und in 20 weiteren Ländern erhältlich.Das Netflix & Chill'd ist bereits der zweite Big Bang am Ben & Jerry's Himmel innerhalb kürzester Zeit. Erst im Dezember 2019 wurde das Ben & Jerry’s Waffle Cone Together beim UNHCR-Gipfel in Genf vorgestellt. Mit dem Fairtrade Vanilleeis mit Schokolade überzogenen Waffelstückchen und einem gesalzenen Karamellwirbel werden aktiv soziale Flüchtlings-Projekte unterstützt.Beide Sorten sind ab der KW sechs im Handel erhältlich.