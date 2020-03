Unilever: Eis für Meerjungfrauen

Das Cornetto Mermaid ist da - trendig, farbenfroh und instagramable.

Mit dem Cornetto Mermaid greift Eskimo den angesagten Meerjungfrauentrend auf und bringt den Traum vieler Mädchen in die Eistruhe. Dort liegt er wie ein schimmernder Schatz, denn schon die Verpackung ist mit einem holografischen Design ein echter Hingucker. Das Eis selbst findet in einer rosaroten Waffel Platz. Geschmacklich kombiniert es fruchtiges Himbeereis mit Matcha und Himbeersauce. Vom Meer inspirierte Toppings in Form von Seesternen und Perlen aus Knusperstückchen und weißer Schokolade bilden das Topping.