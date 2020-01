Unilever: Frauenpower im Eisfach

Mit Twinna kommt das erste weibliche Eis Österreichs auf den Markt.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in Österreich keine "Die" im Eissortiment gibt? Das soll sich jetzt ändern, denn Eskimo sorgt 2020 für mehr Weiblichkeit in der Eistruhe und schenkt dem legendären Twinni eine Schwester: Die Twinna - Österreichs erstes, laut Eskimo längst überfälliges, weibliches Eis. Das typische Doppelstielformat wird dabei natürlich beibehalten. Statt Orange oder Grün, lautet jetzt aber die Frage Gelb oder Rot. Orange-Passionsfrucht und Erdbeere sind die beiden Geschmacksrichtungen, die nicht nur Frauengaumen erfreuen sollen. Die klassische Kakaoglasur on top darf aber auch bei ihr nicht fehlen.Die Twinna ist ab der Kalenderwoche sechs im Handel erhältlich.