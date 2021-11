Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’s bringt pünktlich zum "World Vegan Month" die Eissorte Salted Caramel Brownie als Non-Dairy-Variante in den Handel.

Seit 2017 bietet der Eisspezialist Ben & Jerry’s veganes Eis auch in Österreich an und erweitert das Sortiment seither laufend. Zum Start des "World Vegan Month" kommt nun eine neue Sorte hinzu. Mit dem Salted Caramel Brownie Non-Dairy bekommen Eisliebhaber eine cremige, vegane Karamell-Eiscreme, mit reichhaltigen, salzigen Karamell-Swirls und 'fudgy' Brownie-Stückchen geboten. Mit diesem neuen, Fairtrade-zertifizierten Eis umfasst die Vegan-Palette von Ben & Jerry’s neben den bestehenden Sorten Chocolate Fudge Brownie Non-Dairy, Coconutterly Caramel’d Non-Dairy, Cookies on Cookie Dough Non-Dairy und Netflix & Chilll’d Non-Dairy aktuell insgesamt fünf vegane Geschmacksrichtungen. Der Pint ist seit November in den Kühlregalen im Handel erhältlich.