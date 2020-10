Violife bietet für alle, die offen für Alternativen sind oder sich für pflanzenbasierte Ernährung interessieren, eine große Sortimentsauswahl. Ob Scheiben mit Gouda, Cheddar und Mozzarella Geschmack, der Greek White und Epic Mature Cheddar Block, Creamy Original im Becher oder Mozzarella Geschmack gerieben - Käse-Alternativen liegen im Trend. Laut einer Studie von ProVeg, einer international führenden Ernährungsorganisation, wünscht sich jeder siebte Befragte mehr pflanzliche Käsealternativen im Supermarktregal. Dabei sollen Geschmack und Textur dem herkömmlichen Käse so nah wie möglich kommen.

Violife nimmt die Herausforderung an: Die pflanzliche Käsealternative ist frei von Laktose, Gluten, Nüssen, Soja, Gentechnik, Konservierungsstoffen und Cholesterin und daher auch für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeit interessant.



Über Violife

Violife wurde aus einer kreativen Idee geboren: Am Anfang waren drei Freunde. Sie suchten nach einer Möglichkeit, die traditionell rund 100 Fastentage im Jahr in ihrer Heimat Griechenland kulinarisch aufzupeppen. Da sie während dieser Zeit keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen durften, entwickelten die begeisterten Foodies etwas Neues – und das mit großem Erfolg. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und seitdem sind viele Erfahrungen in die Herstellung der veganen Käsealternative geflossen. Violife ist heute in mehr als 50 Ländern erhältlich und kommt im Oktober als neue Marke von Upfield, des weltweit führenden Herstellers von Aufstrichen auf pflanzlicher Basis, in den österreichischen Lebensmittelhandel.