Upfield: Veganes Barbecue von Violife

Violife bietet eine große Auswahl an pflanzenbasierten MoPro-Alternativen, die auch am Grill eine gute Figur machen.

Eine davon ist der neue Violife Grill Me - eine Alternative zu herkömmlichem Grillkäse. Er eignet sich zu gegrilltem Gemüse oder zum knackigen Salat oder auch im Ciabatta Buger und bildet schon nach kurzer Zeit am Grill oder in der Pfanne eine knusprige braune Kruste.

Pierluigi Pecchia, General Manager bei Upfield Österreich, Schweiz und Italien ist überzeugt davon, dass sich Konsumenten beim Grillen zunehmend pflanzliche Alternativen wünschen, die zudem gut schmecken. "Mit unseren Violife-Produkten liefern wir die Antwort darauf. Hundert Prozent vegane Produkte mit köstlichem Geschmack, die vielseitig einsetzbar sind und sich auch perfekt für klassische Grillgerichte eignen. Bei Upfield ist es unsere Vision, Menschen auf ihrem Weg zu einer pflanzenbasierten und gesunden Ernährung in ihrem Alltag zu unterstützen, ohne dabei auf Genuss und ihre Lieblingsrezepte zu verzichten", so Pechhia. Upfield

Ebenfalls neu im Portfolio von Upfield ist der Violife Vioblock zum Backen, Kochen und Verfeinern von Speisen. Die 100 Prozent vegane Alternative zu Butter eignet sich auch zum Streichen aufs Grillbaguette oder geschmolzen über gegrillten Maiskolben und Gemüse. Hersteller-Angaben zufolge ist die vegane Butteralternative mit zahlreichen Vitaminen (D2, B1, B2, B6, B12) und Folsäure angereichert und sorgt so für zusätzliche Nährstoffe im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung.