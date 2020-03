Vier Diamanten : Manche mögen´s scharf

Der neue Thunfisch in Olivenöl mit Chili bringt Schwung in jeden Kochtopf.

Chilis stärken die Abwehrkräfte. Sie enthalten drei Mal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte und stärken damit das Immunsystem. Gepaart mit den wertvollen Omega-3-Fettsäuren des Thunfisches bringt das Unternehmen Vier Diamanten eine unschlagbare Kombi auf den Markt.Egal ob pur auf Brötchen, als pikanter Pizzabelag oder zur Verfeinerung von Wraps und Pasta, mit der angenehmen Schärfe ist der Thunfisch vielseitig einsetzbar. Der Premiumfisch wurde dabei ausschließlich mit der Angel gefangen, in bestem Olivenöl eingelegt und mit getrockneten Chilischoten verfeinert.