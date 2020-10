24-mal frühstücken, dann ist Weihnachten. Der Verival Adventskalender überrascht täglich mit einem vollwertigen Bio-Frühstück, um gestärkt durch den Advent zu kommen.

Erdbeer-Chia Porridge, Beeren Crunchy oder Nuss Urkorn Müsli, das sind drei der elf verschiedenen Sorten Vollkorn-Crunchys, Porridges und Müslis, die sich im neuen Verival Adventkalender finden. Hinter jedem einzelnen "Türchen" verbirgt sich ein vollwertiges Bio-Frühstück, das dem Organismus alle wichtigen Grundbausteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe für einen idealen Start in den Tag liefern soll - egal ob man zu Hause, im Büro oder in der Uni frühstücken will. Zusätzlich gibt es außerdem eine vegane Ausführung mit neun abwechslungsreichen Varianten.Ob normal oder vegan, der Verival-Adventkalender versucht eine nachhaltige Alternative zu den oft verpackungsmülllastigen Boxen zu sein. Dafür sorgen Leinen-Säckchen, die auch im folgenden Jahr wieder befüllt und aufgehängt werden können - ganz wie man möchte. Der Adventkalender ist ab der KW 41 um 59,99 unter www.verival.at erhältlich.