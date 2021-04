Vita+ Naturprodukte: Ein Frühstück für Kinder

Die Verival Kinder-Klassiker Schokomax und Fruchtbips haben mit den beiden Sorten Kakao Bananen Porridge und dem Beerenkind Nachwuchs bekommen.

Als Kinderfrühstück wie es sein soll proklamiert Verival seine Kindermüslis für den energiereichen Start in den Tag. Die Range hat nun zwei neue Sorten dazu bekommen. Das Kakao Bananen Porridge ist ein glutenfreies Kinder-Porridge aus Vollkornhaferflocken und kommt ganz ohne Zuckerzusätze aus. Die natürliche Süße erhält es stattdessen von Bananen und Datteln, verfeinert wird der Mix mit Kakao. Die Zubereitung dauert drei Minuten und zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Proteinen und Ballaststoffen aus. Ebenfalls aus Vollkornhaferflocken besteht das Beerenkind, diese wurden allerdings zu einem keksigen Crunchy verarbeitet. Zusätzlich kommen gefriergetrocknete Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren in die Packung. Die beerige Rezeptur wurde mit Ernährungsexperten entwickelt. So wurde der Zuckergehalt um 50 Prozent reduziert und gleichzeitig eine natürliche Süße beibehalten."Alle Eltern wissen: 'Gesund' alleine bringt nicht viel, wenn die Speisen von den Kleinen verweigert werden. Wir finden, die Anliegen der Eltern und die Wünsche der Kinder müssen gleichermaßen ernst genommen werden", sagt Geschäftsführer Wolfgang Fojtl. Neben den Inhaltsstoffen achtet man auch auf eine kindgerechte Aufarbeitung. Das beginnt schon bei der Verpackung. "Der Frühstückstisch darf nicht zur Streitzone werden. Denn das ist erfahrungsgemäß nur kontraproduktiv. Essen soll auch für die Kleinsten nicht nur reine Energieaufnahme sein, sondern vor allem auch Spaß machen. Das sollen auch unsere Verpackungen widerspiegeln. Bei unseren Verival Kinderprodukten dreht sich alles um die frechen Geschwister Yanick und Fee. Ihre lustigen Erlebnisse in den Tiroler Bergen sorgen für gute Laune – und wer will dann nicht dasselbe Frühstück kosten wie die beiden Schlingel auf der Packung?", so der dreifache Vater.