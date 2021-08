Verival präsentiert das Sport Porridge Kakao-Banane mit verbesserter Rezeptur und ohne zugesetzten Zucker.

Das Bio Sport Porridge von Verival enthält einen Mix aus glutenfreiem Vollkorn-Hafer mit hochwertigen Ballaststoffen, fruchtigen Bananen und Datteln. Verfeinert wurde es zudem durch Leinsamen Macapulver, Sonnenblumen- und Kürbiskernpulver sowie purem Kakao. Dabei ist es vegan, beinhaltet Antioxidantien und ungesättigte Fettsäuren, Vitamine, Kalium und Magnesium sowie reichlich Proteine. Innerhalb von drei Minuten kann es zubereitet werden und soll so schnell und einfach eine optimale Energieversorgung am Morgen und vor allem vor dem Sport gewähren. Auf zugesetzten Zucker wird verzichtet, gleichzeitig werden die im Vollkorn-Hafer enthaltenen Kohlenhydrate nur langsam abgebaut, was für langfristige Energie während sportlicher Aktivitäten sorgt.