Vita+ Naturprodukte: Sportliches Granola

Verival startet mit der Grain Free Sport Granola ins neue Jahr - 100 Prozent Protein, 0 Prozent Getreide.

Geröstete Mandeln, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, Cashews und Leinsamen, das ist die hochwertige Mischung mit der Verival die Konsumenten energiegeladen in den Tag starten lässt. Die neue Grain Free Sport Granola kommt dabei ganz ohne Getreide aus. So hat sie insgesamt 70 Prozent weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Frühstückscerealien. Auch auf Palmöl wird verzichtet. Dafür enthält der Mix alle acht essenziellen Aminosäuren sowie jede Menge pflanzliches Protein. Für die nötige Süße, ohne den Zuckergehalt in die Höhe zu treiben, sorgen eine Prise Zimt und etwas Ahornsirup. So kann das Granola nicht nur ideal für eine Low-Carb-Ernährung sein, sondern auch den Muskelaufbau unterstützen.