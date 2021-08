Vöslauer: Der Sommer geht in die Verlängerung

Balance Juicy Plus Sonnenfrüchte bringt einen Vitamin-Kick zur Erfrischung.

Der fruchtig-leichte Geschmack von sonnengereiften Früchten bringt selbst in den kommenden dunklen Wintermonaten den Sommer zurück. Mit dem Sonnenvitamin D, Vitamin B6 und Zink vermindert Balance Juicy Plus Sonnenfrüchte zusätzlich Stress und Müdigkeit. Schon eine 0,75 Liter Flasche deckt über 55 Prozent des täglichen Bedarfs. Yvonne Haider, Leiterin Marketing & Innovation bei Vöslauer, zu der Produktneuheit: "Wir sehen einen starken Trend zu Getränken mit Mehrwert, insbesondere Vitaminen. Dies und der große Erfolg der Sorte Rote Früchte – Echinacea, die wir vergangenen Herbst gelauncht haben, haben uns bestärkt, die Kategorie Balance Juicy Plus weiter auszubauen. Die Bedürfnisse und Lebensstile unserer Konsumenten stehen bei unseren Produktentwicklungen an oberster Stelle. Mit unseren Near-Water-Produkten bieten wir Mineralwasser mit Geschmack, aber mit wenig oder ganz ohne Zucker an, das natürlich frei von künstlichen Süßungsmitteln und Konservierungsstoffen ist."

Ab Ende September wird die Einführung der Sonnenfrüchte mit einer Citylights- und Digiscreen-Kampagne sowie mit Fernsehspots begleitet. Ab Oktober sind Kostproben als 0,2 Liter Onpacks auf den 6 mal 1,5 Liter rePET Mineralwasser Trays und bei Streetsamplings erhältlich. Vöslauer Balance Juicy Plus Sonnenfrüchte wird ab Anfang September im Österreichischen Lebensmittelhandel als 0,75 Liter 100 Prozent rePET Flasche und im praktischen 6 mal 0,75 Liter Tray erhältlich sein.