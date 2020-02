Vöslauer: Limonade ergänzt Vöslauer-Sortiment

Der Mineralwasser-Abfüller präsentiert drei Limo-Sorten in Glas-Mehrweg- und rePET-Gebinden.

In den Varianten "Sizilianische Zitrone", "Serbische Himbeere-Brombeere" und "Spanische Orange" sind die drei neuen Limonaden von Vöslauer erhältlich. Enthalten sind jeweils 3 Prozent Fruchtsaft-Anteil in Bio-Qualität, wodurch der Zuckergehalt bei 4,3 Gramm pro 100 ml gehalten wird. Vöslauer-Geschäftsführerin Birgit Aichinger erklärt die Sortimentserweiterung: "Mit den neuen Limonaden wollen wir für neue Impulse sorgen: Wir vereinen das beste Wasser mit den besten Früchten und bringen eine erwachsene Limonade auf den Markt – für klassische Limonaden-Trinker, die gleichzeitig auf Bio-Qualität achten."Besonders ist auch, dass die Limonaden in 0,5-Liter-Glas-Mehrweggebinden erhältlich sein werden, die nachhaltig produziert werden und darum das Partnerlogo der Umweltschutzorganisation WWF tragen dürfen. Ebenfalls erhältlich werden die Getränke in 0,5-Liter-Flaschen aus recycletem rePET sein. Ab Mitte Februar sind die Vöslauer-Limonaden im österreichischen LEH gelistet.