Vöslauer: Mate trifft Limette

Vöslauer erweitert die Balance Juicy Plus Range mit einem Hauch Südamerika - und erstmals mit Koffein.

Fruchtig-leichtes Aroma kombiniert mit wertvollen Vitaminen und Mineralien und dazu noch ein Hauch Südamerika – dies bringt sogar in den dunklen Herbst- und Wintermonaten den Sommer zurück. Mit der Produktneuheit Balance Juicy Plus Mate - Limette setzt Vöslauer das "Plus an Vitaminen"-Rezept fort. Dabei ist das Near-Water-Getränk das erste Vöslauer-Produkt mit Koffein, das in Mate natürlich vorkommt. Wie bei anderen Getränken in der Range ist auch Vitamin B3 enthalten. Das Mischgetränk aus natürlichem Mineralwasser und 7 Prozent Fruchtsaft kommt mit gerade einmal 15 Kalorien aus.