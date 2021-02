Waldquelle: Mix mit Vitaminen

Mit dem Waldquelle Orangen-Beeren-Mix wird die Produktrange des Abfüllers um eine zweite Geschmackssorte erweitert, der Zitrus-Mix kommt parallel dazu in der 0,5l-Flasche ins Regal.

Auf den Zitrus-Mix vom Vorjahr folgt eine weitere erfrischende Zitrusfrucht in Kombination mit fruchtigen Beeren. Der Waldquelle Orangen-Beeren-Mix überzeugt mit spritzigem regionalem Waldquelle Mineralwasser aus dem Mittelburgenland und dem erfrischenden Geschmack von Orangen und Beeren. Auch die diesjährige Innovation kommt ganz ohne Zucker und Süßstoffe aus. Angereichert wird der Waldquelle Orangen-Beeren-Mix mit Vitamin B für starke Nerven und ein gesundes Immunsystem.

Ab Mitte April wird die Neuheit in den Handel kommen - erhältlich in 0,5- und 1,5-l-PET-Flaschen. Parallel dazu wird der Zitrus-Mix, bislang nur in der 1,5-Liter-Flasche, auch im 1-Liter-Mehrweggebinde aus Glas sowie in der kleineren 0,5-Liter-PET-Flasche erhältlich sein.

Waldquelle Geschäftsführerin Monika Fiala zu der Erweiterung der Range: "Der Waldquelle Zitrus-Mix ist bei unserer Waldquelle-Familie sehr gut angekommen. Er bekommt daher zwei neue Gebinde und wir dürfen unser Geschmacks-Portfolio mit dem Waldquelle Orangen-Beeren-Mix erweitern."