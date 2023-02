Waldquelle: Vital und happy

Waldquelle

Happy mit Pfirsich und Holunderblüte

Die Geschmacksrichtungen Pfirsich & Holunderblüte "happy" und Aronia & Birne "vital" ergänzen die functional Range des burgenländischen Familienwassers Waldquelle.

Ausgestattet mit den Vitaminen B2, B5, B9, B12, C und dem Mineralstoff Zink nimmt sich die functional Range von Waldquelle dem Energiestoffwechsel und dem Immunsystem der ganzen Familie an. Vergangenes Jahr wurde der Auftakt mit "immun" gemacht, in Geschmacksrichtung Apfel & Himbeere, nun folgen zwei weitere Sorten. "Happy" mischt das Waldquelle Mineralwasser mit dem Geschmack von Pfirsich und Holunderblüte. Vitamin B7 (Biotin), Vitamin C und Vitamin B9 (Folsäure) sollen für die Verringerung von Müdigkeit sorgen, zu einer normalen Funktion des Nervensystems beitragen und die Zellen vor oxidativem Stress schützen. "Vital" setzt währenddessen auf die Superfruit Aronia, kombiniert mit Birne. Hier gibt der Hersteller an, dass sich die Vitamine B2 (Riboflavin) und B5 (Pantothensäure) sowie der Zinkgehalt positiv auf die Sehkraft auswirken und die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.