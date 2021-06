Warsteiner Gruppe: Europa stößt an

Anlässlich der Fußball-EM gibt es das Warsteiner Premium Pilsner jetzt mit Sonderetiketten, die die Nationalflaggen der Teilnehmerländer zieren.

"Mit unseren Sonderetiketten möchten wir die besondere Stimmung und Leidenschaft unter den Fußballfans auch in diesem Ausnahmejahr entfachen", sagt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. Konkret befinden sich aktuell auf den Warsteiner Premium Pilsener Flaschen die Nationalflaggen der teilnehmenden Länder sowie das Wort zum Anstoßen in den jeweiligen Landessprachen. So sagen etwa die Franzosen Santé, die Engländer Cheers, die Spanier Salud sowie die Deutschen und die Österreicher Prost. Neben den Flaschen gibt es ebenso die 0,5-l-Dose Warsteiner Premium Pilsener in limitiertem EM-Design. Auch diese lädt mit dem Spruch "Prost! Europa stößt an!" zum gemeinsamen Zuprosten ein.