Wein & Co: Feinstes Olivenöl

Welches Öl zu welcher Speise passt, weiß Wein & Co genau.

Wein & Co: Olivenöl-Empfehlungen

Wein & Co Olearia San Giorgio L'aspromontano Olio Extra Vergine di Oliva, Oleum Viride Belić Vodnjanska Crnica Natives Olivenöl Extra, Planeta Olio Extra Vergine di Oliva, Quattrociocchi Olivastro Olio Extra Vergine di Oliva, Comincioli Casaliva Olio Extra Vergine di Oliva, Fonte di Foiana Grand Cru Olio Extra Vergine di Oliva, Oleum Viride Belić Buza Natives Olivenöl Extra, Oleum Viride Belić Istarska Bjelica Natives Olivenöl Extra, Oleum Viride Belić Rosulja Natives Olivenöl Extra, Oleum Viride Belić Selektion Belić Natives Olivenöl Extra

Als "flüssiges Gold" wird Olivenöl bei Wein & Co gerne bezeichnet. Der Feinschmecker-Händler bietet eine breit gefächerte Auswahl an Ölen an - wobei nicht jedes zum gleichen Zweck verwendet wird. Während viele das Olivenöl zum Braten oder als Salatdressing verwenden, verbirgt sich hinter dem flüssigen Gold viel mehr als nur das. Denn ein hochwertiges und reinsortiges Olivenöl verleiht den Gerichten die perfekte Würze und das gewisse Extra. Ob als Gewürzöl, zum Braten, als ein nicht zu scharfes, extra natives Olivenöl für Salate oder ein Top-Olivenöl für die Verfeinerung von Speisen – die neuen Öl-Empfehlungen von Wein & Co bieten für jeden Geschmack etwas.