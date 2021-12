Wein & Co: Highlights für die Silvesternacht

Wein & Co

Der Brunello di Montalcino stammt von den ältesten Weinbergen des Familienweinguts il Poggione. Nach 30 Monaten in Fässern aus französischer Eiche und zwei weiteren Jahren in der Flasche zeichnet sich der Brunello durch konzentrierte Fruchtnoten nach dunklen Beeren aus, die von einer feinen, würzigen Tabak-Note unterlegt werden. Am Gaumen zeigt er sich elegant und ausgewogen und bietet trotz weicher, gut eingebundener Tannine auch eine schöne Frische. Eine ausgeglichene Säurestruktur, anhaltende Länge und das große Lagerungspotenzial runden diesen Wein ab.

9/12