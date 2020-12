Wein & Co: Sprudelnde Weinnachts-Empfehlungen

Wein&Co präsentiert seine Favoriten für ein prickelndes Weihnachtsfest und ein sprudelndes neues Jahr.

Gold Sparkling 0,75 Liter



Sekt Große Reserve Brut Nature Langenlois Blanc de Blancs 2014

Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG Brut Nodi 2017 (Nino Franco)



Deutz Champagne Brut Rosé



Pol Roger Champagne Brut Réserve



"Sekt, Champagner & Co sind ein fester Bestandteil festlicher Anlässe wie Weihnachten und Silvester, denn ein Glas perlenden Schaumweins hebt die Stimmung und versprüht pure Lebenslust", ist man sich bei Wein & Co sicher. Ob als Speisebegleiter, Aperitif oder zum Dessert die besonderen Tropfen sind vielseitig.Zu den Empfehlungen des Weinhändlers gehören dieses Jahr unter anderem:Mit 23-karätigen Blattgoldplättchen, die verführerisch im Glas tanzen, ist der Vintage Selection Gold Sekt als Aperitif für besondere Anlässe geeignet oder als Gastgeschenk mit dem gewissen Etwas.Nach 17-jähriger Pause produziert Fred Loimer inmitten der Sekthochburg Langenlois nach der Méthode traditionelle sowie nach strengen Richtlinien der Biodynamik wieder filigran-leichtfüßigen Winzersekt. Dieser überzeugt mit edlen Hefenoten nach Brioche, Haselnussgebäck und Bienenstich sowie einem animierenden Säurespiel und enormer Länge.Dieser Einzellagen-Prosecco zeigt sich selbstbewusst als Delikatesse auf allen Festen. Mit feinen Blütenaromen, fruchtigen Noten nach Pfirsich und Stachelbeere sowie einer präzisen Limettennote am Gaumen eignet er sich als stilvolle Begleitung zu Antipasti, Meeresfrüchten oder Risotto.Ein nobler Brut Rosé, der mit seinem edlen Design sofort ins Auge springt und mit Geschmacksvielfalt sowie Frische am Gaumen beeindruckt. Hergestellt aus Pinot-Noir-Trauben möchte der Rosé Champagner mit seinem klaren Beerenduft samt Granatapfel-Aromen verführen. Ein harmonischer Schaumwein für Feiern in großer wie in kleiner Gesellschaft. Ideal nicht nur als Aperitif, sondern auch als Begleitung zu Lachsspeisen sowie diversen Käsesorten.Der Grundwein wird hier nicht wie bei vielen anderen Champagnerhäusern im Holzfass, sondern im Stahltank ausgebaut, wodurch der Champagner seine feine Textur und eindrucksvolle Komplexität erhält. Ein intensiver, aber filigraner, duftiger Schaumwein, der verschiedene Fruchtaromen von Birne bis Mango mit delikaten Brioche-Noten sowie spannenden Gewürzakzenten verbindet. In der Magnumflasche ist er ein prickelndes Geschenk.