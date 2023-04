Wein&Co: Hochprozentige Ostertipps

Mayer am Pfarrplatz Gemischter Satz Nussdorf 2022. Benannt nach den Nussbäumen, die einst die Straßen säumten, erblühen heute in Nussdorf die Weinreben für den beeindruckenden Wiener Gemischten Satz DAC. Unweit, am Pfarrplatz, liegen auch das romantische Weingut und das hauseigene Wirtshaus, dessen altehrwürdige Prunksäle als Inspiration für das Etikett dienten.

5/6