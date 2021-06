Weost: Punktgenaue Desinfektion

Patrick Sator, Gründer des Handelsunternehmens Weost, bringt mit Glaselli einen Multifunktionsstick auf den Markt, der eine punktgenaue Desinfektion von Gläsern, Besteck und Dosen, aber auch Händen möglich machen soll.

Desinfektion hat im vergangenen Jahr verstärkt Eingang in unsere Hygiene gefunden. Seifen, Sprays, Schaum - die Variationen sind vielfältig und auf den individuellen Geschmack zugeschnitten. Patrick Sator, Co-Founder des Gründerteams, hat nun eine neue Innovation parat. Mit dem desinfizierenden Multifunktionsstift Glaselli Duo, eine patentierte Kombination aus Drehkopfverschluss und Spray, können nicht nur Hände, sondern auch Gläser, Besteck und Getränkedosen von Viren, Bakterien und Keime befreit werden. Bereits innerhalb von nur 30 Sekunden sollen Gegenstände völlig geschmacksneutral und rückstandslos gereinigt sein.Gleichzeitig wurde auf Umweltverträglichkeit geachtet. Statt auf Erdölchemie, Enzymen, Phosphaten, chemischen Tensiden oder Konservierungsstoffen basiert der Liquid des Glaselli Duo Sticks auf Bio-Ethanol aus Bio-Landwirtschaft. Lavendel und Salbeiöl sorgen während der Anwendung für einen angenehmen Geruch. Die primären Bestandteile bestehen zudem aus recyceltem Kunststoff. In Zusammenarbeit mit Inoqo ist der Stick als nachhaltiges Produkt bestätigt und somit Teil der Green Frame Community.Eine Füllung des Sticks ist für bis zu 400 Anwendungen ausreichend und kann immer wieder nachgefüllt werden. Aktuell ist der Glaselli Duo Stick Online und in ausgewählten Apotheken erhältlich. Listungen im stationären Handel sind in Planung.