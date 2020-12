Wholey: Pinker Drache

Die neue Drachenfrucht-Bowl von Wholey bringt Farbe und Vitamine in den Winter.

Wholey-Rezepttipp zur Weihnachtszeit Die Vanilla Dragon Bowl Zubereitungszeit ca. 5 Minuten

Eine Packung der Dragon Bowl von Wholey

Dragon Bowl von Wholey 150 ml Wasser für die Bowl

1 Messerspitze Vanille

1 TL gemahlene Mandeln

Eine Prise Zimt Für die Deko:

Cashewmus

Mandelblättchen

Cranberries

Getrocknete Himbeeren

Weiße Schokolade "Vanille, Zimt und Mandeln versüßen selbst die kältesten Tage und machen die Dragon Bowl zum winterlichen Gourmet-Schmankerl", heißt es.





Weitere Rezepttipps finden Sie hier: www.wholey.de/magazin/rezepte/pimp-your-smoothie-bowl-1/

Nach violetter Acaí-, blauer Ocean- und oranger Tropical-Bowl wird es jetzt bei Wholey pink. Grund dafür ist die exotische Drachenfrucht gemixt mit Banane, Mango, Datteln, Passionsfrucht, Roter Beere und Ingwer, die der neuen Smoothie-Bowl ihr unverwechselbares aussehen verleihen und sie zu einem Energiebooster machen.Die Zubereitung der Bowl bleibt so einfach und unkompliziert wie gehabt: Die schockgefrosteten und dadurch vitamin- und nährstoffreichen Biozutaten aus der Tiefkühlpackung direkt in den Mixer verfrachten und mit 150 ml Wasser innerhalb von einer Minute zu einer cremigen Masse verarbeiten – aufwändiges Schnippeln von Obst war gestern. Die Superfood-Masse danach in einer Bowl anrichten und nach Lust und Laune garnieren.Erhältlich ist der Neuzugang wie das übrige Sortiment bei Interspar und Spar Gourmet.