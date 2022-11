Wiesbauer: Festtagsschmaus von Wiesbauer

Wiesbauer

Der Wursthersteller wünscht genussvolle Weihnachten und bringt Highlights für das weihnachtliche Festtags-Buffet und geschmackvolle Geschenke ein.

Während die einen Karpfen, Raclette oder eine Nudelsuppe mit Würstel an Weihnachten kredenzen, gehören für andere kalte Wurstplatten zum weihnachtlichen Festtagsschmaus dazu. Wiesbauer hat zu diesem Anlass vier ausgewählte Produkt-Klassiker zu einem Festtagsaufschnitt vereint: In der 300 g-Packung enthalten sind die zarte und leichte Kalbspariser, der Honigkrusten Schinken, der edle Prosecco Schinken und die Rustikale Käsewurst. Für Wurst-Liebhaber gibt es außerdem das Weihnachts-Wurst-Tragerl für unter dem Weihnachtsbaum. Im Geschenkkarton in Holzoptik sind je eine 300 Gramm-Stange Original Bergsteiger, das Polnische Spezial und die Gebratene Käsewurst zu finden sowie als kleine Überraschung ein gratis Küchenmesser. Alles ist ungekühlt haltbar und kann damit sowohl bei den anderen Geschenken, als auch als Zweitplatzierung am Point of Sale unbedenklich platziert werden.