Wiesbauer: Neuer Look für Bergsteiger

Ganz im Sinne der konsequenten Markenpflege hat Wiesbauer die Bergsteiger einem Designrelaunch unterzogen und mit einem dynamischen Etikett ausgestattet.

Um am Puls der Zeit zu bleiben und dem Klassiker einen neuen zeitgemäßen Auftritt zu verleihen, hat Wiesbauer jetzt das Packungsdesign der SB-Stück-Produkte modernisiert: Die Bergsteiger-Stangen (220 g, 300 g und 500 g) erhalten ein neues Schmucketikett mit schräger Banderole, die für eine dynamischere Optik und somit für eine erhöhte Aufmerksamkeit am Point of Sale sorgt. Das Wiesbauer-Logo und die farbkräftige Unterfolie mit dem charakteristischen grün-gelben Karo-Muster bleiben dabei unverändert.