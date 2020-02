Wiesbauer: Rot-weiß-rot für die Grillsaison

Für jeden Geschmack etwas dabei: Der "Party Mini Mix" eignet sich perfekt als Appetizer.

Insgesamt 14 Mini Würstel befinden sich in der 300g-Verpackung. Dabei sind 4 Mini Käsekrainer, 5 Mini Bratwürstel und 5 Mini Frankfurter so angeordnet, dass sie die österreichischen Farben rot-weiß-rot bilden. Apropos Verpackung: Die optischen Elemente der im Herbst des Vorjahres erweiterten Sous Vide BBQ-Range und das für Wiesbauer typische rot-weiß Karo wurden beim neuen Produkt miteinander kombiniert. So bildet der "Party Mini Mix" eine wertvolle Ergänzung des Grillsortiments von Wiesbauer und eignet sich dabei bestens als Appetizer für jeden Geschmack.