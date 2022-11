Winkelbauer: Intensiver Kakao-Genuss

Der neue Suchard Express Intense bietet mehr Kakaoanteil, weniger Zucker und eine recyclebare Verpackung.

Der Suchard Express Intense kommt in einer recycelbaren 500-g-Dose und ist ab sofort zu einem UVP von 4,49 Euro bei Billa und Billa Plus erhältlich. Vertrieben wird die ehemalige Mondelez-Marke hierzulande von Winkelbauer, zu dessen Portfolio seit 2019 auch Benco-Kakao zählt (früher ebenfalls Mondelez). Markeneigentümer ist das französische Unternehmen Carambar and Co (Teil der CPK Group), an dem u.a. Katjes International mit rund 23 Prozent beteiligt ist. Zu CPK gehören französische Marken wie Carambar, La Pie Qui Chante und Krema sowie die britische Schokoladenmarke Terry's. Produziert wird in Frankreich an insgesamt fünf Standorten in Marcq-en-Baroeul, Saint-Genest, Blois, Straßburg und Vichy.