Yakult: Wohlbefinden zum Frühlingsstart

Yakult hüllt sich passend zum Tag der Kirschblüte am 27. März wieder in eine frühlingshafte Verpackung.

Es gibt sie wieder, die Sakura Special Edition. Tief in der japanischen Kultur verwurzelt, symbolisiert die Kirschblüte die Freude an den kleinen Dingen im Alltag, sowie die Schönheit und Erneuerung, die der Frühling bringt. Auch Yakult möchte die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen und Menschen Freude bereiten, wie schon unser Gründer Dr. Shirota.



In jedem Fläschchen stecken über 20 Milliarden winzig kleine Milchsäurebakterien, die lebend den Darm erreichen. Die Verpackungen von Yakult Original und Yakult Plus, der leichten Yakult-Variante mit weniger Zucker, aber zusätzlichem Vitamin C und Ballaststoffen, präsentieren sich im farbenfrohen, blumigen Kirschblütendesign. So kann man eine kleine Portion Freude jeden Tag genießen und sagt dem Winterblues "Adieu".