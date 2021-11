Asambeauty: Festliche Limited Edition

Asambeauty launcht eine limitierte Edition der Magic Finish-Kosmetiklinie unter dem Namen "Iconic Colors".

Unterföhring eine festliche Limited Edition Iconic Colors mit fünf aufeinander abgestimmten Produkten in auffälligen Farben. Neben dem Satin Eye Shadow mit Hyaluronsäure, einem leichten Puder-Blush mit Satin-Touch-Textur, gehört auch ein seidenmatter Lippenstift mit Hyaluron in der Nuance "Warm Brick" zur Serie, die von dem XXL Volume Mascara Aubergine und dem Nagellack Dark Orchid mit Gel-Effekt, ergänzt wird.

Im Sommer 2021 startete das deutsche Unternehmen Asambeauty mit dem Launch eines großen Magic-Finish-Produktportfolios entschlossen in der dekorativen Kosmetik durch. Insgesamt wurden mehr als 100 Beautyprodukte auf den Markt gebracht, die seither neben dem unternehmenseigenen Onlineshop auch in rund 1.650 Drogeriemärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu finden sind. Pünktlich zum Start der Festtagssaison lancieren der Hersteller aus