Badesofa: Wohlfühlen und entspannen

Badesofa steht für innovative Unterwasserkissen, die den gesamten Rücken sowie den Nacken stützen und Entspannung in der Wanne garantieren.

Endlich entspannt baden - das war der Anspruch von Annika Götz und Natalie Steger als sie 2019 das Start-up Badesofa gründeten. Die beiden sind jeweils Dreifach-Mamas und alleine dadurch schon viel beschäftigt. Bevor sie Badesofa entwickelt haben, arbeiteten sie im Bereich der Produktentwicklung in der Modebranche bzw. im Bereich der psychologischen Marktforschung. Um abends zu entspannen, gönnten sie sich hin und wieder gerne ein warmes Wannenbad. Das Problem: Selbst damit war keine optimale Entspannung möglich, etwa weil die Badewanne zu groß und nicht bequem ist, die Neigung der Rücklehne zu steil oder der Wannenrand zu schmal ist. Auf diese Weise finden der Kopf und Nackenbereich nicht die erforderliche Unterstützung und die Knochen drücken unangenehm beim Liegen in der Wanne. Sie probierten zwar Badewannenkissen anderer Hersteller, fanden aber weder an ihrer Optik Gefallen, noch an den verfügbaren Größen. Darum beschlossen die beiden, ihre eigene Wannenkissen-Kollektion zu entwerfen - was ihnen bis heute sehr erfolgreich gelingt.