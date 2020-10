Beiersdorf: 48 Stunden Frischeschutz

Die Anti-Transpirantien von Hidrofugal schützen in jeder Alltagssituation vor Achselnässe und Körpergeruch.

Bei Achselnässe und Schweißflecken sind Anti-Transpirantien die beste Wahl, denn sie setzen schon früher an als herkömmliche Deos und reduzieren effizient die Schweißproduktion.Grund dafür sind die in den Produkten enthaltenen Aluminiumsalze. Diese verengen die Öffnung der Schweißdrüsen für eine gewissen Zeit. Dadurch gelangt weniger Schweiß an die Hautoberfläche, die unangenehme Achselnässe und der Geruch werden reduziert. Dabei können Anti-Transpirantien bedenkenlos verwendet werden. Das SCCS (wissenschaftliches Beratergremium zur Verbauchersicherheit der EU Kommission) sowie das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bestätigen auf Basis aktueller wissenschaftlicher Studien: Weder die tägliche Nutzung von Anti-Transpirantien mit Aluminiumsalzen noch die Verwendung direkt nach der Rasur erhöhen die Aufnahme von Aluminium in den Körper. Trotz jahrzehntelanger Forschung wurde weder ein Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Anti-Transpirantien-Nutzung, noch Alzheimer und der Verwendung schweißhemmender Mittel gefunden.Hidrofugal Classic Anti-Transpirant Deo ist als Spray, Roll-On und Zerstäuber erhältlich. Die Formel mit qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen und dezentem Duft ist besonders wirksam und dabei sanft zur Haut.