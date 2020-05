Beiersdorf erweitert die Nivea Hyaluron Cellular Filler Pflege-Serie.

Die neue Nivea Hyaluron Cellular Filler Serum-Essence erweitert die tägliche Beauty-Routine um ein effektives Produkt, das die Zellerneuerung der Haut unterstützt, die Haut sofort glättet und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Die Essence soll die Haut auf die weitere Pflege aus der Nivea Hyaluron Cellular Filler Pflegeserie vorbereiten. Dank ihrer ultra-leichten Textur zieht die zellaktivierende Formel schnell in die Haut ein und spendet intensive Feuchtigkeit, so das Versprechen des Herstellers. Die Formel mit Mikro-Hyaluron regt zudem die Zellerneuerung an und stimuliert dadurch die hauteigene Hyaluronproduktion der Zellen.