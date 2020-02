Beiersdorf: Geschenke mit Herzklopf-Garantie

Die Valentinstags-Set von Nivea lassen die Herzen höher schlagen. Die Geschenkeboxen mit pflegenden Produkten für sie und ihn eignen sich hervorragend für ein romantisches Verwöhnprogramm am Valentinstag. Das Valentinstags-Set gibt es in drei verschiedenen Variationen: "Hello Beautiful" (Urban Skin Strahlend Schön 10 Minuten Tuchmaske, Double Effect Augen Make-up Entferner und eine reichhaltige Tagescreme), "Hello Sweetheart" (Body Soufflé Kokos und Monoi, Tonerde Dusche Hibiskus & Weißer Salbei, Nivea Handcreme Insensive Care, Beauty Elixir Sensitive Deo Roll-on), "Sensitive Protect" (Pflegedusche Sensitive, Sensitive After Shave Balsam, Nivea Men Creme, Deo-Roll-on). Die Sets sind jeweils in praktischen Kosmetiktaschen erhältlich.