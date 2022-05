Beiersdorf: Labello bringt Farbe ins Spiel

Labello bringt unter der Linie "Caring Beauty" zwei Lippenpflegestifte mit neuem Farbkonzept ins Regal.

In seinen jüngsten Produkten verbindet die Beiersdorf Lippenpflegemarke Labello Pflege im klassischen Stickformat mit einem neuen Farbkonzept. Labello Caring Beauty ist mit Bio-Mandelöl, Sheabutter und Vitamin E angereichert. Seine Textur pflegt die Lippen und verhindert ein Austrocknen, so das Versprechen der neuen Produktlinie, deren Formel 98 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und auf Mineralöl verzichtet. Die Deckkraft kann bei Verwendung aufgebaut werden; so genügt etwa eine Schicht für einen dezenten Farbschimmer. Mit jeder weiteren Schicht lässt sich die Farbe dabei noch intensivieren.