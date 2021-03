Beiersdorf: Labello neu als Gloss

Seit Februar 2021 gibt es die neuen Labello Pflegenden Lip Glosse in zwei verschiedenen Farbnuancen für extra Glamour im Alltag.

Sie sind vegan, hinterlassen keine klebrigen Lippen und sorgen mit natürlichen Ölen für ein seidiges Gefühl. Beiersdorf bringt mit Labello Lip Gloss in zwei Farbnuancen eine vegane Lippenpflege in die Regale. Der Farbton Transparent unterstreicht den natürlichen Farbton der Lippen, Rosé zaubert hingegen einen zartrosa Gloss Effekt. Und das mit einem fruchtigen Beerenduft, der die Anwendung zu einem besonderen Erlebnis machen soll. In neuem Design mit einfacher Handhabung: Der weiche Applikator ermöglicht präzises Auftragen ohne Probleme. Die Textur lässt sich geschmeidig auf den Lippen verteilen, ohne zu kleben.