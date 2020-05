Beiersdorf: Natürlich frisch

Nivea lanciert die neuen Nature Fresh Pflegeduschen in drei erfrischenden Varianten.

Die neuen Pflegeduschen von Nivea stammen zu 90 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Urspungs, sind zu 98 % biologisch abbaubar, zu 100 % vegan und enthalten 0 % Mikroplastik. Ihre Formel besteht Herstellerangaben zufolge aus natürlich gewonnenen Fruchtextrakten und Pflanzenmilch. „Als Pflanzenmilch bezeichnen wir vegane Emulsionen aus wertvollen Pflanzenölen und Pflanzenextrakten“, erklärt Miriam Petersen aus der Nivea Forschungs- und Entwicklungsabteilung. „Sie sind voller pflegender Elemente und ein besonders sanfter Inhaltsstoff, der sich perfekt für den Einsatz in einer Duschgel-Formel eignet. Die Fruchtextrakte verleihen den Formeln einen Hauch natürlicher Frische, der die Sinne stimuliert. In Kombination bieten diese Inhaltsstoffe ein fruchtig-frisches Erlebnis für eine natürlich gesund aussehende Haut", so die Expertin.

Erhältlich sind die neuen Pflegeduschen in den drei Varianten Pink, Grün und Gelb, bei denen jeweils andere erfrischende Pflanzenarten im Vordergrund stehen.