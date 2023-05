Nivea

Auch Männer haben sensible Haut. Und diese wird nun durch die Sensitive Serie von Nivea Men versorgt.

Mit der Nivea Men Sensitive Serie gibt es für Männer die passende Pflege, die ihre Haut beruhigt und entspannt. Die Formel in der Creme reduziert Hautirritationen und liefert intensive Feuchtigkeit, verspricht der Hersteller. Sonnenlicht kann auch der Männerhaut schaden, deshalb versorgt - rechtzeitig zum Sommerstart - die erweiterte Nivea Men Sensitive Pflegeserie, um die neue Nivea Men Sensitive Gesichtspflege Creme LSF 15, sensible Haut. Die vegane und alkoholfreie Formel ist angereichert mit Kamille und Vitamin E. Die Creme zieht schnell ein und fettet nicht. Die Creme ist in einer 75 ml-Tube erhältlich und passt damit in jede Sporttasche oder ins Reisegepäck.