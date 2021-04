Beiersdorf: Nivea Sun mit neuer Formel

Mehr Pflege beim gewohnten Sonnenschutz bieten die neuen Produkte der Nivea-Sun-Range.

Umfassender UV-Schutz und feuchtigkeitsspendende Hautpflege in einem – das sind nur zwei der Pluspunkte der bewährten Nivea Sun Schutz & Pflege Serie, die jetzt noch länger Feuchtigkeit bieten. "Wir haben die Formeln umfangreich überarbeitet", erläutert Tamara Steinhauer von der Forschungsabteilung des Herstellers. "Lipide, UV-Filter, Emulgatoren aber auch die hautbefeuchtenden Inhaltsstoffe der neuen Nivea Sun Schutz & Pflege Formeln wurden dabei sorgfältig ausgewählt und kombiniert, sodass die Formeln mit einem hohen Anteil an feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen jetzt noch 48 Stunden Feuchtigkeit bieten. Zudem arbeiten die Formeln in Balance mit dem natürlichen Hautmikrobiom."

Zudem sind die neuen Formeln zu 73 Prozent biologisch abbaubar, die Behälter der Sonnenschutz-Range bestehen zu 95 Prozent aus recyceltem Material. Neu ist, dass auch die Überklappen und die Pumpenverschraubung teils aus wiederverwertetem Kunststoff bestehen. Dadurch wird pro Flasche ein weiteres Gramm Plastik eingespart, was sich auf jährlich mehrere Tonnen summiert.

Die Range von Nivea Sun wird außerdem um eine Gesichts-Creme mit LSF 50 erweitert. Wer sich lieber stark bräunen möchte, kann zum neuen Nivea Sun Öl-Spray mit LSF 6, Carotinextrakt und Vitamin E greifen.