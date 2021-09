Beiersdorf: Pflege und Desinfektion

Die Nivea Hand Creme 3in1 Care & Protect sorgt mit einem niedrigen pH-Wert für eine schwierige Umgebung für Bakterien, pflegt die Haut aber gleichzeitig mit Jojobaöl.

Ihre innovative 3in1 Formel bietet dank Jojoba-Öl intensive Pflege bis in die Tiefe. Sie stärkt die Hautbarriere und ihre alkoholfreie1 Formel bewahrt die Haut vor dem Austrocknen. Das Besondere: Die Nivea Hand Creme 3in1 Care & Protect schützt die Hautbarriere und entfaltet zugleich einen antibakteriellen Effekt. Möglich macht dies die Formel mit einem besonders niedrigen pH-Wert, denn in so einem Milieu können Bakterien nicht überleben. Die Nivea Hand Creme 3in1 Care & Protect ist in der 75-ml-Tube im Handel erhältlich.