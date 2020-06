Beiersdorf: Neues von Nivea & Labello

Beiersdorf sorgt mit zahlreichen Neuheiten und Limited Editions für Aufmerksamkeit am POS.

Labello verbreitete bereits gute Laune mit den limitierten Varianten „Fruit up your lips“ und „Pastel dreams“, die im April gelauncht wurden. Die beiden Neuzugänge punkten neben süßen Geschmacksrichtungen auch mit kreativem Packaging und eignen sich damit auch als Mitbringsel. Fruit up your lips ist in den Sorten Sorbet Melon und Sorbet Peach erhältlich. Beide sind, wie der Name bereits verrät, von süßen Früchten inspiriert und warten neben der pflegenden Labello-Formel auch mit natürlichen Ölen und Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Sheabutter auf, die trockene und strapazierte Lippen schützen und 24-Stunden mit Feuchtigkeit versorgen.



Die pflegende Formel der Labello „Pastel Dreams“ Limited Edition verspricht indes langanhaltende Feuchtigkeit und verwöhnt die Lippen mit einem zarten Vanilleduft. Der Labello „Pastell Dreams“ ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich.

Als Begleiter durch sonnige Sommertage präsentiert Beiersdorf zudem das Lippenpflegeset ohne Mineralöle. Labello Sun schützt die Lippen mit LSF30 vor sonnenbedingten Schäden und Alterungszeichen. Die Formel mit Sonnenblumen-Extrakt spendet intensive Feuchtigkeit und versiegelt die Haut ohne zu kleben oder zu schmelzen.

Nivea Deo-Range wächst

Zuwachs gibt es auch in der Nivea Deo-Range, denn die Linie Nivea Invisible for Black & White Deo präsentiert zwei neue Duftrichtungen für Männer und Frauen: Silky Smooth Deo Spray und Ultimate Impact Deo. Während der Nivea Invisible for Black & White Silky Smooth Feuchtigkeit spendet und seidenweiche Achseln verspricht, bietet die Variante Invisible for Black & White Ultimate Impact hochwirksamen Schutz für Männer. Beide Deos versprechen darüber hinaus auch die Kleidung zu schonen, indem sie keine weißen oder gelben Flecken auf hellen oder dunklen Stoffen hinterlassen.