Bell Cosmetics: Unbeschwerte Beauty-Routine

Die neuen Primer von Hypoallergenic sind gut verträglich und eignen sich insbesondere für zu Allergien neigende Haut.

Einen optimalen Teint in wenigen Sekunden verspricht Bell Comestics mit den neuen Primern der Marke Hypoallergenic, die sich speziell an zu Allergien neigende Konsumentinnen richtet. Denn die Produkte von Hypoallergenic werden unter Aufsicht von Dermatologen und Augenärzten speziell für die Bedürfnisse sensibler, zu Allergien neigender Haut entwickelt und anschließend von Neurodermitis-Patienten auf ihre Verträglichkeit getestet. Sie sind frei von Mineralölen und allergieauslösenden Duft- oder Konservierungsstoffen. Mit dem Pore Correcting Primer gelingt eine porenminimierende Grundierung, die wie ein optischer Weichzeichner wirkt, während der Anti Redness Primer auf Rötungen im Nu kaschiert, so das Versprechen des Herstellers. Der Beauty Glow Primer ermöglicht indes eine belebende Grundierung mit lichtreflektierenden Perlglanzpigmenten. Wer besonders trockene Haut hat, greift zum Moisturizing Primer, der eine extra feuchtigkeitsspendende Grundierung mit Aloe Vera Extrakt bietet.

Die Primer von Hypoallergenic sind bei Müller, Bipa und Douglas sowie online erhältlich.

