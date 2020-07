BioBaula/dm: Öko-Hausputz leicht gemacht

Die neuen Reinigungs-Tabs von BioBaula können in 500 bis 750 ml Wasser aufgelöst werden.

Tabs sind in einer recycelbaren Karton-Verpackung gehüllt und mutieren zu einem Glas-, Bad- oder Bodenreiniger, sobald man sie in eine mit lauwarmen Wasser gefüllte Flasche gleiten lässt. Das nachhaltige Putzmittel ist biologisch abbaubar, da alle Inhaltsstoffe aus natürlichen Ursprung stammen. Die Produktion erfolgt an der Universität Parc Cientific de Barcelona in Spanien, während alle restlichen Arbeitsschritte in Deutschland abgewickelt werden. Die Verpackung übernimmt ein Lohnhersteller, der Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt. Die Transportwege sind laut Angaben von dm drogerie markt möglichst kurzgehalten, durch die komprimierte Form wird Platz, Gewicht und somit viel CO 2 im Transport gespart.

Nachhaltige Haushaltsreiniger sind stark im Kommen. Neben den Inhaltsstoffen kommt es bei ökologischen Reinigern auch auf die Verpackung an. Die biologisch abbaubaren Tabs von BioBaula kommen daher ganz ohne Plastik aus und sind ab sofort bei dm drogerie markt und im dm-Onlineshop verfügbar. Die