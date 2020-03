Birkenstock Group: SOS-Tipps für die Hände

Das viele Händewaschen und Desinfizieren beansprucht unsere Hände. Birkenstock Natural Skin Care möchte mir seinen natürlichen Rezepturen etwas dagegen tun.

Natural Comfort Moisturizing Hand And Nail Cream Die intensiv feuchtigkeitsspendende Hand- und Nagelpflege beinhaltet Korkeichenextrakt und Jojobaöl, welche die Hautbarriere stärken und wirksam vor Austrocknung schützen. Gycerin wirkt zudem als Feuchtigkeitsbinder. Dabei lässt sie sich leicht verteilen, zieht schnell ein und ist mehrmals täglich anwendbar.

Birkenstock Natural Skin Care

Natural Age Control Regeneration Oil Mit Korkeichenextrakt und Kaktusfeigenöl unterstützt das rekonstruktive Öl die natürliche Erneuerung der Haut. Es kann nach der Reinigung in die noch leicht feuchte Haut einmassiert werden oder man lässt es als Handmaske über Nacht unter Baumwollhandschuhen einwirken.

Birkenstock Natural Skin Care

Natural Shapes Exfoliating Body Scrub Das sanfte Körperpeeling wirkt gegen raue, schuppige Haut. Zum Einsatz kommen dafür Korkeichenextrakt, hochwertige pflanzliche Öle und Cranberrysamen, die eine glättende und klärende Wirkung haben sollen. Birkenstock Natural Skin Care

In Zeiten erhöhter Hygiene kommt unseren Händen eine ganz besondere Bedeutung und Beanspruchung zu. Durch aggressive Tenside und Alkohol trocknet die Haut aus, neigt zu Rötungen und Rissen, was es Mikroorganismen wiederum erleichtert, in den Organismus einzudringen. Deshalb ist gezielte und intensive Pflege angesagt. Birkenstock Natural Skin Care empfiehlt drei schonende Produkte mit natürlichen Ölen und Fetten, die wertvolle Feuchtigkeit und Fettsäuren liefert, um die Elastizität zu erhalten. Dagegen verzichten sie auf umstrittene Paraffine, Silikone, PEG und andere Substanzen, die die beanspruchte Haut noch mehr belasten.