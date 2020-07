Der neue Blistex Ultra Lip Balm mit LSF 50+ bietet Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen.

Da Lippen keine Pigmentzellen haben und sich nicht eigener Kraft vor UV- Strahlung schützen können, kommt es an sonnigen Tagen auf Lippenpflege mit UV-Schutz besonders für die Unterlippe an. Der neue Blistex Ultra Lip Balm mit LSF 50+ schützt vor UVA- und UVB-Strahlung und verspricht zusätzlich die Lippen zu pflegen und vor Austrocknung zu bewahren ohne dabei einen weißen Film zu hinterlassen. Die Lippenhaut kann die Feuchtigkeit dabei aufnehmen und nachhaltig speichern. Das darin enthaltene Vitamin E, das antioxidativ wirkende Power-Vitamin, soll außerdem Schäden in den Zellmembranen durch Freie Radikale verhindern.