Henkel: Privates Spa im Bad

Frisch und gepflegt mit ätherischen Ölen: Die neuen WC-Spüler von Bluestar sorgen für angenehme Raumdüfte.

Dass das Bad heute nicht mehr nur der Reinigung dient, ist nicht neu. Um die private Wellness-Oase oder das Private-Spa auch in den eigenen vier Wänden genießen zu können, bedarf es oft nur weniger Handgriffe. So bringen zu viele Utensilien Unruhe, also heißt es, diese zu verstauen. Harmonische Farben wirken auf Körper und Geist, eine warme Beleuchtung bringt eine angenehme Atmosphäre und auch Kerzen dürfen ab und an sein. Aber auch angenehme Düfte dürfen nicht fehlen. Die drei neuen Varianten "Entspannung", "Vitalität" und "Harmonie" des WC-Spülers von Bluestar enthalten ätherische Öle und runden damit die Wohlfühl-Oase auch olfaktorisch ab. Sie sind in den unterschiedlichen Farb- und Duftkombinationen ab sofort im Handel erhältlich.