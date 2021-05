Bolton Austria: Launch der Männer-Deo-Range

Bolton Austria bringt erstmals eine Borotalco Deo-Linie für Männer in die Regale.

Unter der italienischen Marke Borotalco bringt Bolton Austria erstmals eine leistungsstarke Männer-Deo-Linie mit Absolute TalQ-Technologie, bestehend aus sechs neuen Produkten, auf den Markt. Das neue Borotalco Men Absolute ­Extra Dry Amber Scent mit Absolute TalQ Technologie überzeugt durch 72h-Deo-Schutz und verzichtet auf Aluminiumsalze. Die Mischung aus drei natürlichen, mineralischen Pudern absorbiert Schweiß und sorgt für ein extra trockenes und gepflegtes Hautgefühl, während der warme, orientalische Duft das Frischegefühl abrundet.

Kategorie mit viel Potenzial

Anlässlich des Launches beauftragte das Unternehmen das Marktforschungsinstitut Marketagent mit einer Umfrage zum Hygieneverhalten der österreichischen Herren. Dabei gaben 72 Prozent der Befragten an, dass die Pandemie nichts an der Häufigkeit der Deo-Nutzung verändert hat, während 22 Prozent zugeben, seither weniger oft zum Deo zu greifen. Bei rund 59 Prozent kommen die Achselerfrischer demnach einmal täglich zum Einsatz, bei knapp 16 Prozent mehrmals pro Tag, während 21 Prozent diese lediglich "mehrmals pro Woche" gebrauchen. Mit einem Vorstoß ins Männer-Regal will Borotalco diesen Umstand jedenfalls verbessern. Das Potenzial sei laut Bolton-Austria-Geschäftsführer Jörg Grossauer vorhanden, da "die Zahlen aus dem Handel zeigen, dass spezifische Männerdeos bereits rund 40 Prozent des gesamten Deomarkts ausmachen". Trotz Marktrückgangs kann er sich über ein erfolgreiches Jahr für Borotalco freuen. Die Marke konnte um 4,9 Prozent und damit um knapp zehn Prozent stärker als der Markt wachsen. "Wir sind damit die einzige namhafte Deomarke, die in dieser Zeit dieses beachtliches Wachstum verzeichnen konnte. Bei unseren Damen- und Unisex-Deos sind wir bereits die Nummer zwei im Markt", sagt der General Manager.